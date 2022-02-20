В Иране побит рекорд железнодорожного транзита за ее 100-летнюю историю

Генеральный директор Железнодорожной компании Ирана Миад Салехи объявил, что грузовые железнодорожные перевозки в стране побили рекорд 100-летней истории железной дороги, увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

"Слава богу, благодаря четырем месяцам круглосуточной работы и реализации договоренностей с соседними странами, в том числе с Туркменистаном, Казахстаном, Россией и Пакистаном, железнодорожный транзит страны удвоился по сравнению с предыдущим годом, побив рекорд 100-летней истории железной дороги и, даст Бог, к концу года Мы будем бить этот рекорд каждый день", - заявил он.