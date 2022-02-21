В России упала стоимость ипотеки

Полная стоимость ипотеки в России в январе резко снизилась до 9,2 процента, однако скоро этот тренд развернется и показатель может достичь 15 процентов. Об этом рассказали в бюро кредитных историй "Эквифакс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным компании, этот показатель в январе снизился на 3,8 процентного пункта - до 9,2 процента. Месяцем ранее полная стоимость ипотечного кредита в России составляла 13 процентов, что было максимумом с 2015 года.