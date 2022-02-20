Турция внимательно следит за напряженностью между Украиной и Россией.

Об этом после завершения Мюнхенской конференции по безопасности сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Там наблюдается военная активность. Эта активность имеет некоторые последствия. Об этом есть новости в прессе. Нужно очень осторожно давать им оценку. Потому что встречаются дезинформация, фейковые новости. Поэтому необходимо предотвратить возникновение некоторых нежелательных ситуаций", - отметил министр.