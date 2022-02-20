Число выявленных за неделю случаев ковида в России сократилось впервые с начала года

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе впервые с начала года оказалось меньше, чем на предыдущей, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

При этом смертность из-за ковида, напротив, выросла - впервые с середины января в стране зафиксировали более 5 тыс. летальных исходов за семь дней.

Day.Az со ссылкой на ТАСС представляет ключевую статистику эпидемии за неделю.

Снижение заболеваемости

С 14 по 20 февраля в России подтвердили 1 236 910 случаев заражения против 1 323 391 за предыдущие семь дней. Таким образом, число инфицированных снизилось впервые за шесть недель.

Коэффициент распространения коронавируса упал с 1,15 в прошлое воскресенье до 0,98 в это. Он держится ниже единицы уже пять дней подряд, что может свидетельствовать о стабилизации эпидемического процесса.

Число госпитализаций за семь дней также немного уменьшилось: если на прошлой неделе на стационарное лечение, по данным штаба, отправили 121 183 человек, то на этой - 114 013 (9,2% от общего числа выявленных случаев).

Количество выздоровевших обновило максимум с начала эпидемии - в стране вылечились 1 129 379 человек, что превысило показатель предыдущих семи дней сразу на 69,4%. На этом фоне доля вылечившихся перешла к росту и вновь превысила 80% от общего числа заражений.

Рост смертности

Смертность из-за коронавируса в России перешла к росту: на этой неделе штаб зафиксировал 5 252 летальных исхода, что на 8,6% превышает показатель прошлой. Шесть дней подряд число смертей было более 700 в сутки, а в субботу оно вплотную приближалось к 800.

При этом показатель летальности инфекции продолжает быстро падать: в прошлое воскресенье он составлял 2,41%, а в это - 2,25%, что является минимумом с апреля 2021 года.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными. Он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги и остальные регионы

Доля Москвы, Санкт-Петербурге и Подмосковья в числе выявленных в стране заражений снижается: две недели назад она достигала 34,7%, неделю назад - 22,9%, а сейчас - только 15,9%, следует из подсчетов ТАСС. Это происходит на фоне быстрой стабилизации ситуации в этих регионах.

Так, в Москве за семь дней зарегистрировали 60 313 заражений, что на 44% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом число выздоровевших оказалось почти в четыре раза больше - 233 326 человек.

В Санкт-Петербурге количество подтверждаемых случаев вторую неделю подряд превышает показатель Москвы, но также снижается: если на прошлой неделе в городе зафиксировали 129 569 инфицированных, то на этой - 103 260 (на 20% меньше).

Быстрее всего сокращается число выявляемых случаев в Подмосковье - на этой неделе оно упало сразу вдвое, до 32 760.

Заболеваемость перешла к снижению в пяти из восьми федеральных округов. Рост все еще фиксируется только в Сибири (7%), Южном федеральном округе (7,2%) и Приволжье (12,6%), но он в разы ниже, чем в предыдущие недели.