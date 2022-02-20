https://news.day.az/world/1437435.html Премьер-министр Пакистана посетит Москву
Премьер-министр Пакистана посетит Москву
Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит Москву с визитом 23-24 февраля. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в дипломатических кругах, передает Day.Az.
"Визит состоится 23-24 февраля", - отметил собеседник агентства.
Ранее газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанские дипломатические источники сообщила, что Имран Хан может посетить Россию в конце февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к визиту премьер-министра Пакистана ведется.
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