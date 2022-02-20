Когда откроется мост «Чанаккале 1915» в Турции?

Изменена дата церемонии открытия моста "Чанаккале 1915".

Как сообщает Day.Az, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что церемония открытия моста состоится 18 марта, а не 26 февраля, как планировалось.

Президент Турции сказал, что такое решение принято по просьбе граждан: "По просьбе граждан мы решили провести церемонию открытия моста "Чанаккале 1915" 18 марта, в очередную годовщину победы в Чанаккале".

Отметим, фундамент моста "Чанаккале 1915" был заложен 18 марта 2017 года в Лапсеки. Расстояние между башнями этого висячего моста длиной 3869 метров составляет 2023 метра, что соответствует 100-летию Турецкой Республики. Мост высотой 318 метров имеет ширину 45,06 метра. Первый подвесной мост через Дарданеллы, мост "Чанаккале 1915" является пятым подвесным мостом в районе Мраморного моря.