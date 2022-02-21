Где может возникнуть следующая пандемия?

Бразильские исследователи предупреждают, что вырубка лесов в бразильской Амазонии, достигшая нового рекорда в январе, повышает вероятность того, что следующая пандемия может возникнуть в крупнейшем в мире тропическом лесу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эпидемиологи, экономисты, экологи и биологи по охране природы из 21 научных центров в США, Китае, Бразилии, Южной Африке и Кении потратили на исследование почти год.

По словам профессора экологии Федерального университета Рио-де-Жанейро Марианы Вейл, если вырубка лесов продолжится нынешними темпами, вполне вероятно, что следующая пандемия придет из Амазонии. Вырубка лесов в тропических зонах является одним из самых серьезных источников появления новых болезней, если не самым большим, отметила профессор.

По данным Национального института космических исследований Бразилии, вырубка лесов в бразильской Амазонии резко возросла в январе до нового рекорда: было уничтожено 430 квадратных километров местной растительности, что на 419 проц больше, чем за тот же месяц в 2021 году.

Тем не менее, Амазония сохраняет около 80 проц своей первоначальной растительности, подчеркнула Мариана Вейл.

Ученые отмечают, что потенциал заражения есть, имеется "резервуар" различных вирусов у диких животных, которые живут в тропических лесах, никого не беспокоя. Но по мере того, как человек начинает вторгаться в их среду, вероятность того, что еще неизвестные вирусы заразят людей, возрастает.

Бразильские специалисты уже идентифицировали некоторые вирусы у диких животных, которые заражают людей. Ученые уверены, что следующая пандемия может иметь большие масштабы, чем COVID-19, к примеру, как Эбола.

Ученые предупреждают, что с ростом вырубки лесов Амазонии, в основном вызванной незаконной добычей полезных ископаемых и незаконной торговлей древесиной, помимо коренных жителей, пострадает мир, потому что происходящее в Амазонии влияет на климатические факторы далеко за пределами Южной Америки.