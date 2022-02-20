В Европе ураган "Юнис" унес жизни 16 человек

Шестнадцать человек погибли в нескольких странах Европы, через которые прошел ураган "Юнис", сообщает в воскресенье сайт BBC News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Нидерландах погибли четыре человека, в Польше - тоже четыре, в Британии - три, в Германии и Бельгии - по два, в Ирландии - один человек. Многие случаи гибели людей связаны с падением деревьев и сорванных ветром конструкций.

Как отмечает Euronews, ураган продвигался от Ирландии к Великобритании, затем через север Франции и страны Бенилюкса к Дании и Германии (там ураган получил название Зейнеп). Разгул стихии привел к обрыву линий электропередач, разрушению зданий и затоплению прибрежных территорий.

Мощный удар стихии пришелся на Великобританию: в ожидании ухудшения погоды в Лондоне объявляли красный уровень опасности. По данным Sky News, в пятницу в Великобритании 1,2 млн человек остались без электричества из-за урагана, для 155 тысяч из них еще предстоит восстановить подачу света.