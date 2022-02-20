ВС Турции нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 14 террористов YPG (сирийского крыла PПК) на севере Сирии.

Об этом в воскресенье, 20 февраля сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Боевики открыли огонь по зонам проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PKK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).