Билл Гейтс назвал омикрон «живой вакциной»

Билл Гейтс заявил, что омикрон является "живой вакциной".

"К сожалению, омикрон является разновидностью вакцины, то есть создает как В-клеточный, так и Т-клеточный иммунитет... Это позволило ему лучше распространяться среди населения, чем нашим вакцинам", - также сказал Билл.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.