https://news.day.az/world/1437453.html Билл Гейтс назвал омикрон «живой вакциной» - ВИДЕО
Билл Гейтс назвал омикрон «живой вакциной» - ВИДЕО
Билл Гейтс заявил, что омикрон является "живой вакциной".
"К сожалению, омикрон является разновидностью вакцины, то есть создает как В-клеточный, так и Т-клеточный иммунитет... Это позволило ему лучше распространяться среди населения, чем нашим вакцинам", - также сказал Билл.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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