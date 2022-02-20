У Елизаветы II обнаружен коронавирус

У королевы Елизаветы II выявлен коронавирус. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду. Она продолжит выполнять легкие обязанности.

Ранее инфекция была подтверждена у ее сына, принца Чарльза. Газета The Sun писала, что он контактировал с Елизаветой II.

Также стало известно, что 95-летняя британская королева на встрече с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке с трудом двигалась. Она всем телом опиралась на трость, но даже с ее помощью у королевы не получилось сделать хотя бы пару шагов. Daily Mail писал, что у Елизаветы II отказывают ноги.

Отмечалось, что недуг вызван возрастными изменениями. Кроме того, после смерти принца Филиппа, Елизавета II стала реже появляться на публике.

Несмотря на проблемы со здоровьем, королева продолжает трудиться. Она проводит встречи с чиновниками, но от путешествий пока решила воздержаться.

Большую часть времени она проводит в Букингемском дворце или в Виндзорском замке.

Недавно в Великобритании отмечалось 70-летие правления Елизаветы II. Она является самым долгоправящим монархом в мире.