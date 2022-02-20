https://news.day.az/world/1437480.html Забастовка полицейских в Болгарии
Забастовка полицейских в Болгарии
Акция протеста полицейских, надзирателей и пожарных прошла в столице Болгарии. В ней приняли участие несколько сотен человек со всей страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сотрудники МВД требовали повышения зарплаты на 20%, а также улучшения условий труда, материальной базы и качества средств индивидуальной защиты.
Представители профсоюзных организаций, выступившие инициаторами акции, обратили внимание, что средства на увеличение зарплат нужно заложить в бюджет страны, обсуждение которого продолжается в Народном собрании.
Акция прошла мирно и без нарушения общественного порядка, на время ее проведения было перекрыто движение транспорта.
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