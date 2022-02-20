Забастовка полицейских в Болгарии

Акция протеста полицейских, надзирателей и пожарных прошла в столице Болгарии. В ней приняли участие несколько сотен человек со всей страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сотрудники МВД требовали повышения зарплаты на 20%, а также улучшения условий труда, материальной базы и качества средств индивидуальной защиты.

Представители профсоюзных организаций, выступившие инициаторами акции, обратили внимание, что средства на увеличение зарплат нужно заложить в бюджет страны, обсуждение которого продолжается в Народном собрании.

Акция прошла мирно и без нарушения общественного порядка, на время ее проведения было перекрыто движение транспорта.