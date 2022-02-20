Королева Великобритании заразилась коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, но надеется, что сможет исполнять необременительные обязанности на следующей неделе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Букингемским дворцом.

"Букингемский дворец подтверждает, что анализ королевы на коронавирус сегодня дал положительный результат, - отмечается в заявлении канцелярии 95-летнего монарха. - Ее Величество испытывает слабовыраженные симптомы простуды, но надеется продолжить исполнять необременительные обязанности в Виндзорском замке на предстоящей неделе. Она продолжит получать внимание врачей и будет следовать соответствующим рекомендациям".

Телеканал Sky News сообщил, что члены окружения Елизаветы II также заразились коронавирусом. "Насколько я понимаю, несколько случаев [коронавируса] были диагностированы у команды в Виндзорском замке. Очевидно, что те, кто находится вокруг нее (королевы - прим. ТАСС), также сейчас подхватили его", - сообщила королевский корреспондент телеканала Рианнон Миллс.