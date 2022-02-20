https://news.day.az/world/1437484.html Россия считает Донбасс и Луганск частью Украины - посол РФ в США
Россия считает Донбасс и Луганск частью Украины - посол РФ в США
Российская сторона не планирует "вторжение" на Украину и не предпринимает его в настоящий момент.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS.
"Нет вторжения. И нет таких планов", - сказал он.
Россия не пытается завладеть какой-либо территорией других стран, заявил Антонов, отметив, что РФ по-прежнему считает Донбасс частью Украины.
"Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск - это часть Украины", - сказал он.
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