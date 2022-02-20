Россия считает Донбасс и Луганск частью Украины

Российская сторона не планирует "вторжение" на Украину и не предпринимает его в настоящий момент.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS.

"Нет вторжения. И нет таких планов", - сказал он.

Россия не пытается завладеть какой-либо территорией других стран, заявил Антонов, отметив, что РФ по-прежнему считает Донбасс частью Украины.

"Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск - это часть Украины", - сказал он.