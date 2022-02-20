Иран и Катар обсуждают строительство туннеля между странами

Власти Ирана и Катара ведут переговоры о строительстве подводного туннеля, который соединит две страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил исполнительный директор Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад.

"В настоящий момент мы ведем переговоры с Катаром о сотрудничестве в авиатранспортной, морской и портовой сферах, а также о создании подводного туннеля, - цитирует его агентство Фарс. - Создание подводного туннеля между Катаром и Ираном можно назвать уникальным проектом, который соединит порт Дейер [иранской провинции] Бушер с арабской страной".

По словам чиновника, "в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в Катар для подписания соответствующих соглашений".

Президент Ирана Раиси 21 февраля отправится в Катар для участия в Форуме стран - экспортеров газа, который пройдет с 20 по 22 февраля.