Переговоры глав МИД Турции и Израиля

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Турции и Израиля Мевлютом Чавушоглу и Яиром Лапидом, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили планируемый визит президента Израиля Исаака Герцога в Турцию.

О других подробностях не сообщается.