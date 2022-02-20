Турция нацелена на развитие отношений со странами Африки

Турция продолжит развивать наши отношения с африканскими странами на основе принципов искренности, братства и солидарности.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с коллегой из Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Киншасе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам турецкого лидера, Анкара намерена содействовать Демократической Республике Конго в борьбе с последствиями пандемии.

В частности, сообщил глава государства, Турция уже передала ДР Конго 100 тыс доз вакцины от COVID-19.

Кроме того, Минздрав Турции отправит ДРК еще 1 млн доз вакцины Sinovac и 100 тыс доз вакцины турецкого производства TURKOVAC, добавил президент Эрдоган.