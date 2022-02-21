https://news.day.az/world/1437501.html Женщина рассказала, как провалилась под землю средь бела дня - ВИДЕО
Женщина рассказала, как провалилась под землю средь бела дня - ВИДЕО
Провалившаяся под землю на глазах у прохожих жительница города Губкина Белгородской области Ольга Юдина в подробностях рассказала РЕН-ТВ об инциденте, передает Day.Az.
Ранее сообщалось, что в Губкине под женщиной обвалилась асфальтовая плитка. Из-за этого она провалилась под землю примерно на 2,5 метра.
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