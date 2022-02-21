Женщина рассказала, как провалилась под землю средь бела дня

Провалившаяся под землю на глазах у прохожих жительница города Губкина Белгородской области Ольга Юдина в подробностях рассказала РЕН-ТВ об инциденте, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что в Губкине под женщиной обвалилась асфальтовая плитка. Из-за этого она провалилась под землю примерно на 2,5 метра.