Британия приходит в себя после мощного шторма

На Британию обрушился шторм "Юнис" - один из самых мощных за последние десятилетия. Погибли три человека, множество домов остались без крыш и электричества; мощный ветер повредил крышу знаменитого "купола тысячелетия" в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

В районе Хайгейт на севере Лондона молодая женщина была убита деревом, упавшим на машину, в которой она ехала пассажиркой. Водитель, молодой мужчина, попал в больницу, сообщает Би-би-си.

Под Ливерпулем еще один пассажир автомобиля был убит обломками, которые ураган швырнул в лобовое стекло. Водитель не пострадал.

В графстве Гемпшир на самом юге Англии дерево упало на фургон, в котором ехали двое мужчин. Один из них погиб, второй попал в больницу с тяжелыми травмами.

Комплекс O2 Arena вместимостью 20 тыс. человек, который первые годы своего существования назывался "Купол тысячелететия" (Millenium Dome), пришлось эвакуировать после того, как купол порвало ветром. Здание, в котором проходят концерты и спортивные мероприятия, было повреждено порывами ветра со скоростью до 90 миль в час (144 км/ч).

Со стадиона были эвакуированы около 1000 человек.

Лондонская пожарная команда заявила, что "фактического обрушения или структурных повреждений здания не было".

В Ирландии, в области Каунти-Вексфорд, из-за ветра погиб один человек, а в английском городе Хенли-он-Темз один человек госпитализирован с травмами.

Власти Британии обратились к гражданам с просьбой не делать на фоне урагана селфи, предупредив, что это опасно для жизни.

"Ради драматичного фото или селфи не стоит рисковать жизнью, и те, кто отправляется на побережье, чтобы сфотографироваться, ставят под угрозу и жизнь наших сотрудников", - заявил глава командования Береговой охраны Бен Хэмблинг.

Шторм "Юнис", похоже, поставил рекорд скорости ветра - на острове Уайт был зарегистрирован порыв в 196 км\ч.