Индия и Франция будут совместно осваивать Мировой океан

Индия и Франция приняли дорожную карту по развитию "голубой экономики", направленную на укрепление партнерства в области использования океанов и их ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник индийский МИД, она была одобрена на воскресной встрече в Париже главы ведомства Субраманияма Джайшанкара с его французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Стороны приняли дорожную карту Индии и Франции по "голубой экономике" и управлению океаном, которая направлена на укрепление партнерства в области "голубой экономики" посредством институционального, экономического, инфраструктурного и научного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Индия и Франция намерены сделать "голубую экономику" движущей силой прогресса своих обществ, уважая при этом окружающую среду, прибрежное и морское биоразнообразие. Обе страны стремятся внести свой вклад в науку об океанах и сохранение океана и обеспечить, чтобы океан оставался всеобщим достоянием, пространством свободы и торговли, основанным на верховенстве закона. Две страны также планируют создать индийско-французское партнерство по вопросам "голубой экономики", которое охватит сотрудничество в области морской торговли, портов, рыболовства, научных исследовании и наблюдения за океанами и других.

В сообщении отмечается, что Индия и Франция также выразили готовность углублять стратегическое партнерство в областях торговли и инвестиций, обороны и безопасности, здравоохранения, образования, инноваций, энергетики, борьбы с изменением климата, а также в области спорта. Министры также обменялись мнениями о положении в Афганистане и ситуации в Украине.