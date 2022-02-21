Пропавшего мужчину нашли на борту горящего лайнера

Найден живым пассажир итальянского круизного судна Euroferry Olympia, сообщил представитель министерства судоходства Греции. Мужчину обнаружили на корме во время буксировки парома, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".

По данным береговой охраны, спасшийся является гражданином Белоруссии. Круизный лайнер следовал из Греции в Италию. На борту возник пожар, из 292 человек были спасены 280. До сих пор 11 числятся пропавшими без вести. В числе потерявшихся - туристы из Болгарии, Греции, Турции и Литвы.