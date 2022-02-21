https://news.day.az/world/1437527.html В отеле Пекина стали использовать роботов-официантов - ВИДЕО
В отеле Пекина стали использовать роботов-официантов - ВИДЕО
Отель Пекина начал использовать роботов для обслуживания. Модернизированная гостиница находится в Олимпийской деревне. Роботы проводят уборку номеров, доставляют еду, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".
По словам персонала, инновации помогли уменьшить число заболевших COVID-19. Отмечается, что удалось значительно сократить контакты между людьми. Дезинфекция в помещениях проводилась каждый день во время Олимпиады.
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