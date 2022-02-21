В отеле Пекина стали использовать роботов-официантов

Отель Пекина начал использовать роботов для обслуживания. Модернизированная гостиница находится в Олимпийской деревне. Роботы проводят уборку номеров, доставляют еду, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".

По словам персонала, инновации помогли уменьшить число заболевших COVID-19. Отмечается, что удалось значительно сократить контакты между людьми. Дезинфекция в помещениях проводилась каждый день во время Олимпиады.