Тяжелое ДТП в Армении

В Котайкской области Армении в воскресенье произошло крупное ДТП, в результате которого погибли пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в пределах 20:00 на шоссе Арзни у въезда в город Абовян столкнулись автомобили BMW X5, Opel и "ВАЗ-2106".

В результате аварии пять человек погибли на месте. Их тела из автомашины извлекли спасатели МЧС. Им пришлось использовать для этого специальную технику.

Полиция и следственный отдел пытаются установить личности водителей, погибших и пострадавших.