https://news.day.az/world/1437543.html Тяжелое ДТП в Армении - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Армении - есть погибшие
В Котайкской области Армении в воскресенье произошло крупное ДТП, в результате которого погибли пять человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в пределах 20:00 на шоссе Арзни у въезда в город Абовян столкнулись автомобили BMW X5, Opel и "ВАЗ-2106".
В результате аварии пять человек погибли на месте. Их тела из автомашины извлекли спасатели МЧС. Им пришлось использовать для этого специальную технику.
Полиция и следственный отдел пытаются установить личности водителей, погибших и пострадавших.
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