https://news.day.az/world/1437556.html В Мали празднуют вывод французских войск - ВИДЕО
В Мали празднуют вывод французских войск - ВИДЕО
В столице Мали Бамако жители празднуют вывод французских солдат участников операции "Бархан", которые прибыли в страну в 2014 году для борьбы с джихадистами в регионе Сахель по просьбе тогдашнего малийского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
После военного переворота в стране, отношения новых властей с Парижем осложнились.
Манифестанты с плакатами в поддержку России и ЧВК "Вагнер" жгли французские и европейские флаги.
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