В Мали празднуют вывод французских войск

В столице Мали Бамако жители празднуют вывод французских солдат участников операции "Бархан", которые прибыли в страну в 2014 году для борьбы с джихадистами в регионе Сахель по просьбе тогдашнего малийского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

После военного переворота в стране, отношения новых властей с Парижем осложнились.

Манифестанты с плакатами в поддержку России и ЧВК "Вагнер" жгли французские и европейские флаги.