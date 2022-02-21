В Днепре пятеро людей провалились под лед, есть погибший

Работники ГСЧС спасли трех полицейских, местного жителя и рыбака, который позже умер в автомобиле скорой помощи.

В Днепре 20 февраля пятеро людей, среди которых трое полицейских, провалились под лед. Один мужчина умер. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что спасателям поступило сообщение о мужчине, который провалился под лед на реке.

"Три сотрудника Национальной полиции, которые первыми прибыли к месту происшествия, пытались спасти рыбака, но сами провалились под лед (один полицейский - на расстоянии около 70 м от берега, двое полицейских - на расстоянии ориентировочно в 40 метрах от берега). Также провалился под лед на расстоянии примерно 40 метров местный житель, который пытался помочь сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС спасли пятерых человек: трех полицейских, местного жителя и рыбака, который позже умер в автомобиле скорой помощи.

Личные данные погибшего устанавливаются.