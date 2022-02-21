Когда завершится пандемия коронавируса?

Пандемия коронавируса может завершится в 2022 году. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, под концом пандемии не подразумевается то, что люди больше не будут болеть COVID-19. Имеется в виду, что не будет больших всплесков случаев заражения коронавирусом.

"Огромное число зараженных означает, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что крупные вспышки закончатся, когда "омикрон" обойдет весь земной шар", - сказал Вуйнович.

Накануне сообщалось, что в России за сутки число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 33,1%.