Цена на нефть превысит 100 долларов

Генеральный директор одного из крупнейших в мире нефтяных трейдеров Vitol Рассел Харди прогнозирует, что цены на нефть в ближайшие 6-9 месяцев превысят отметку в 100 долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом Р.Харди сообщил Bloomberg.

"Цены на нефть могут быть установлены на длительный период выше 100 долларов за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, в этом году мир установит новые рекорды по спросу", - отметил Харди.

По его словам, доступной нефти станет меньше, уже к концу 2022 года ежедневное ее потребление превысит показатели до пандемии.