Число заразившихся COVID-19 в России превысило 15,5 млн. человек

За минувшие сутки в России 8 835 человек были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Показатель уменьшился по сравнению с предшествующими сутками на 14,82%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 53 субъектах РФ, увеличение госпитализаций произошло в 31 регионе, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 152 337 случаев. По сравнению с прошлыми сутками показатель снизился на 18 362 случая.

Умерли за сутки от коронавируса 735 человек, накануне сообщалось о 745 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 127 494 человек, или на 13,4% меньше по сравнению с 20 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 522 756 случаев коронавирусной инфекции, 346 235 умерших и 12 492 732 выписанных.