https://news.day.az/world/1437667.html Мужчина напал с ножом на пенсионера в России - ВИДЕО
Мужчина напал с ножом на пенсионера в России - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге задержан 46-летний житель Южно-Сахалинска, напавший с ножом на 88-летнего пенсионера в лифте.
Раненый пенсионер вызвал полицию. Злоумышленника удалось задержать в одном из хостелов. Сейчас он доставлен в отдел полиции, выясняются мотивы нападения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По информации петербуржских СМИ, пострадавший пенсионер - заслуженный деятель искусств РСФСР, автор многих известных песен, композитор Александр Колкер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре