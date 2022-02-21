Мужчина напал с ножом на пенсионера в России

В Санкт-Петербурге задержан 46-летний житель Южно-Сахалинска, напавший с ножом на 88-летнего пенсионера в лифте.

Раненый пенсионер вызвал полицию. Злоумышленника удалось задержать в одном из хостелов. Сейчас он доставлен в отдел полиции, выясняются мотивы нападения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации петербуржских СМИ, пострадавший пенсионер - заслуженный деятель искусств РСФСР, автор многих известных песен, композитор Александр Колкер.