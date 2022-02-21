США планирует лишить Китай национального символа

Нэнси Мэйс из Республиканской партии разработала законопроект, предусматривающий завершение китайской практики предоставления панд в аренду, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье указано, что предоставляя панд в аренду зоопаркам по всему миру как "послов доброй воли", китайская сторона смягчает авторитарный имидж страны.

В настоящее время Китай одалживает панд непосредственно зоопаркам за ежегодную плату, а детеныши должны быть доставлены на родину в течение нескольких лет.

Но теперь законопроект Конгресса нацелен внести изменения в давнюю договоренность и дать право родившимся за границей животным не возвращаться в Китай.