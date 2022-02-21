Названа европейская страна с самым высоким уровнем безработицы

Самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года оказалась в Чехии (там доля людей, ищущих работу, составляет 2,2 процента). Среди стран с самым высоким уровнем безработицы названы Испания (13,4 процента) и Греция (13,2 процента), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Достаточно низкая безработица отмечается в Польше, Германии и на Мальте (не более 3,5 процента). В Украине она оказалась на уровне 9,6 процента, в Италии - 9,1 процента, в Швеции - 8,3 процента, а во Франции - 7,5 процента. В Чехии безработица почти в шесть раз ниже, чем в замыкающей таблицу Испании.