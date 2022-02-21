Саакашвили снова объявил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в понедельник заявил, что объявляет бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Происходит моя целенаправленная инвалидизация. Вы [власти Грузии] хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку", - сказал Саакашвили.