Россиянам запретят выбрасывать компьютеры

С 1 марта в России вступают в силу новые требования по утилизации шести групп отходов, сообщает "Парламентская газета", со ссылаясь на Министерство природы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запрет на выброс в мусорные контейнеры затронет бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Согласно нововведению, эти категории отходов следует сдавать на утилизацию.

При этом запрет затронет не только организации и компании, но и обычных граждан.

В настоящее время в России уже нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров, в частности, ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Кроме этого запрет распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.

Эти группы отходов следует сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.