Мать спасла своих детей от лавины с крыши

Жительница Татарстана вовремя схватила своих детей и спасла их от падения снега с крыши. Инцидент попал в обзор камеры видеонаблюдения, а кадры появились на странице "Типичный Чистополь" в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в селе Песчаные Ковали в Лаишевском районе. "Лавина" обрушилась с крыши дома, но женщина успела заметить падение снега, схватить двоих маленьких детей и отбежать в сторону.

Более подробной информации о произошедшем пока нет.