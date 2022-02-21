https://news.day.az/world/1437728.html Мать спасла своих детей от лавины с крыши - ВИДЕО
Мать спасла своих детей от лавины с крыши - ВИДЕО
Жительница Татарстана вовремя схватила своих детей и спасла их от падения снега с крыши. Инцидент попал в обзор камеры видеонаблюдения, а кадры появились на странице "Типичный Чистополь" в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел в селе Песчаные Ковали в Лаишевском районе. "Лавина" обрушилась с крыши дома, но женщина успела заметить падение снега, схватить двоих маленьких детей и отбежать в сторону.
Более подробной информации о произошедшем пока нет.
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