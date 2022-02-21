Подросток поймал на удочку огромную акулу

Подросток из австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, рыбачил с друзьями и поймал на удочку 130-килограммовую тупорылую акулу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

15-летний Эддисон Ходж поймал на крючок огромную рыбу, которая чуть не утянула его в воду. Оказалось, что это тупорылая акула, длина которой составляла 2,8 метра.

По словам австралийца, акула весила около 130 килограммов. Она попалась на крупную наживку. Чтобы вытащить рыбу из воды, юноше пришлось бороться с ней 45 минут.

Ходж подчеркнул, что вместе с друзьями стремился поймать акулу как можно большего размера, но не ожидал, что она окажется настолько огромной.

Рыбаки сфотографировались с акулой и отпустили ее обратно в воду.