В Оттаве полиция разогнала "Конвой свободы" - ФОТО - ВИДЕО
В столице Канады Оттаве полиция прекратила антикарантинные протесты, которые продолжались более трех недель и получили название "Конвой свободы". Об этом сообщает NTD, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По сообщению полиции Оттавы, 191 человек был арестован и 57 автомобилей отбуксированы с мест проведения протестов. Протестующие были оттеснены конной полицией Канады, полицейские применяли перцовый газ.
Полиция объявила место протеста в центре Оттавы охраняемым районом. Были установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы разрешить доступ в районы города только жителям и работающим в этих районах.
Полицейские также установили ограждения, чтобы не пропустить протестующих на уже очищенную территорию.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре