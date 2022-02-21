В Оттаве полиция разогнала "Конвой свободы"

В столице Канады Оттаве полиция прекратила антикарантинные протесты, которые продолжались более трех недель и получили название "Конвой свободы". Об этом сообщает NTD, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По сообщению полиции Оттавы, 191 человек был арестован и 57 автомобилей отбуксированы с мест проведения протестов. Протестующие были оттеснены конной полицией Канады, полицейские применяли перцовый газ.

Полиция объявила место протеста в центре Оттавы охраняемым районом. Были установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы разрешить доступ в районы города только жителям и работающим в этих районах.

Полицейские также установили ограждения, чтобы не пропустить протестующих на уже очищенную территорию.