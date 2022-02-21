https://news.day.az/world/1437782.html Путин проводит заседание Совбеза России

Путин проводит заседание Совбеза России

В мире, 21 февраля 2022 18:16 151
Путин проводит заседание Совбеза России
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности (СБ) страны. Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это "не регулярное" мероприятие, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заседание проходит в очном режиме, но с соблюдением антиковидных ограничений, а именно - социальной дистанции. Совет безопасности собрался в Екатерининском зале Кремля.

Путин традиционно примерно раз в неделю проводит совещания с постоянными членами Совбеза, при этом во время пандемии для них обычно используется формат видеоконференции. Большие заседания СБ РФ, как сегодня, проходят реже. В предыдущий раз президент собирал Совет безопасности в режиме видеоконференции в конце сентября 2021 года, тогда обсуждались меры по совершенствованию системы стратегического планирования в РФ.

Путин является председателем Совбеза. В число постоянных членов СБ входят также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, директор СВР Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников, глава Администрации президента России Антон Вайно, главы МИД, Минобороны и МВД Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Членами Совбеза в настоящее время являются также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель ФТС Владимир Булавин, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев, глава Минфина Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, а также полпреды президента в федеральных округах.

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