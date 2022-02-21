https://news.day.az/world/1437785.html Лавров встретится с Блинкеном
Лавров встретится с Блинкеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланирована на 24 февраля в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С вашего согласия такая встреча запланирована на нынешней неделе - 24 февраля в Женеве", - сказал он в понедельник на заседании Совета безопасности, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
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