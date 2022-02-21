В Аргентине пылают мощнейшие лесные пожары

В Аргентине горят около 800 тысяч гектаров леса, каждые сутки огонь охватывает около 30 тысяч гектаров. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На северо-востоке страны пожаром охвачено около 800 тысяч гектаров леса, выгорело более 10 процентов площади региона.

Пламя быстро распространяется. Тушению мешают сильный ветер и жаркая погода. Под угрозой находится один из крупнейших национальных парков страны.

Более тысячи пожарных и военных занимаются тушением пожаров. По прогнозам синоптиков, погода будет становиться все жарче.