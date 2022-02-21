В Евросоюзе захотели внести Швейцарию в черный список

Основная политическая группировка Европейского парламента, Европейская народная партия, призвала внести Швейцарию в черный список Евросоюза, связанный с отмыванием денег, сообщает Reuters. Депутаты обратились к Еврокомиссии с предложением оценить, не является ли государство страной с высоким риском соответствующих нарушений, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В партии захотели оценить существующие практики в банковском деле страны после утечек документов, касающихся крупного

швейцарского банка Credit Suisse. По данным СМИ, среди клиентов финансового учреждения были лица, замешанные в нарушении прав человека, а также предприниматели, находящиеся под санкциями.

По словам координатора партии по экономическим вопросам Маркуса Фербера, данные расследования указывают на "значительные упущения швейцарских банков в том, что касается предотвращения отмывания денег". "Если швейцарские банки не могут соответствовать антиотмывочным стандартам, то сама Швейцария выступает юрисдикцией с высоким риском", - добавил он.

Сейчас в черном списке стран, где, по оценкам ЕС, борьба с отмыванием денег не ведется на должном уровне, находится 21 государство, среди них Иран, Сирия и Северная Корея. Ни одной европейской страны в перечне нет.

Расследование, из которого следует обслуживание в Credit Suisse сомнительных лиц, представили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и газета The New York Times. Материалы основаны на масштабной утечке данных о счетах: в нее попали сведения о более чем 18 тысячах счетов, на которых в совокупности хранятся более 100 миллиардов долларов. Из данных следует, что среди клиентов банка были "коррумпированные диктаторы, подозреваемые в военных преступлениях и торговле людьми, а также наркоторговцы и других преступники". Счета, о которых идет речь, были открыты с 40-х годов ХХ века по 2010-е годы. В самом банке отвергают обвинения в возможных нарушениях и утверждают, что сообщения в прессе основаны на выборочных данных, вырванных из контекста.