Врач оценил риски тяжелого течения COVID-19 у Елизаветы II

Британский врач-инфекционист оценил вероятность развития осложнений COVID-19 у 95-летней королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам профессора Пола Хантера из Университета Восточной Англии, у пожилых людей старше 90 лет риск развития тяжелой формы COVID-19 намного выше. "Состояние пациентов за 90, даже если они были вакцинированы и ревакцинированы, может постепенно ухудшаться в течение нескольких дней, поэтому за ними следует наблюдать особенно внимательно", - заявил Хантер.

Кроме того, специалист считает, что пожилым пациентам необходимо начинать вводить противовирусные препараты как можно скорее. Издание приводит данные, согласно которым с марта 2020 года пять процентов заразившихся COVID-19 британцев старше 90 лет скончались в течение 28 дней после получения положительного теста.

О заражении Елизаветы II новой коронавирусной инфекцией стало известно в воскресенье, 20 февраля. Официальные представители Букингемского дворца заявили, что у королевы наблюдаются легкие симптомы, похожие на обычную простуду, и монарх продолжает выполнять свои "необременительные обязанности" под наблюдением врачей.