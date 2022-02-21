Нефтяные гиганты выкупят свои акции

Семь крупнейших западных энергетических компаний в текущем году планируют выкупить собственные акции на сумму $38 млрд вдобавок к дивидендным выплатам в размере $50 млрд.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, пишет Financial Times.

Согласно исследованиям Bernstein Research, инвестиционный банк RBC Capital Markets оценивает совокупный размер программ выкупа акций "большой энергетической семерки", в которую входят BP Plc., Shell, ExxonMobil, Chevron Corp., TotalEnergies, Eni SpA и Equinor ASA, еще выше - в $41 млрд.

Показатель может стать рекордным с 2008 года, когда объем программ buyback достиг $46 млрд. В тот год львиную долю совокупного выкупа обеспечила Exxon, на тот момент - крупнейшая по капитализации компания в мире, покупавшая свои акции примерно на $30 млрд в год.

Одна только Shell планирует выкупить в текущем году свои акции на $12 млрд, из них минимум $8,5 млрд - в первом полугодии. Около $5,5 млрд на программу buyback компания рассчитывает получить от продажи активов в Пермском бассейне в США.

Компании нефтегазового сектора могут себе это позволить, поскольку цены на газ достигли исторического максимума, а нефть торгуется на семилетних пиках и превышает $90 за баррель. Нефтяные котировки могут превысить $100 за баррель в этом году, прогнозируют ведущие банки Уолл-стрит, особенно в случае перебоев поставок из России.

"Этот сектор находится в своей лучший форме за долгое время. Вопрос теперь заключается в длительности этого цикла", - отметил Бирадж Борхатария из RBC Capital Markets.