https://news.day.az/world/1437822.html Путин заявил Шольцу и Макрону, что намерен подписать указ о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР"
Путин заявил Шольцу и Макрону, что намерен подписать указ о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР"
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Отмечается, что Путин информировал лидеров Франции и ФРГ об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы.
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