Путин заявил Шольцу и Макрону, что намерен подписать указ о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Отмечается, что Путин информировал лидеров Франции и ФРГ об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы.