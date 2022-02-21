Зеленский созвал заседание совбеза

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в Twitter.

"В связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эмануэлем Макроном, Олафом Шольцом и созвал СНБО", - отметил украинский президент.

Как сообщают СМИ, начало заседания СНБО планируется на 21:00 (23:00 Баку).