https://news.day.az/world/1437823.html Зеленский созвал заседание совбеза
Зеленский созвал заседание совбеза
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в Twitter.
"В связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эмануэлем Макроном, Олафом Шольцом и созвал СНБО", - отметил украинский президент.
Как сообщают СМИ, начало заседания СНБО планируется на 21:00 (23:00 Баку).
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