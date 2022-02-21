Макрон созвал совбез Франции

Заседание совета по вопросам обороны и национальной безопасности Франции проходит в настоящий момент в узком составе в Елисейском дворце.

Как сообщил источник в администрации французского лидера Эмманюэля Макрона, главной темой совещания стала ситуация на Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Макрон созвал вечером заседание совета по вопросам обороны, чтобы обсудить ситуацию на Украине", - указали в Елисейском дворце.

Здесь также отметили, что французский лидер в понедельник вечером провел серию телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этих бесед не раскрывается.