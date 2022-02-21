Власти Украины сообщили о гибели двух украинских военных

В Донецкой области в результате обстрела погибли двое украинских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом Национальная полиция сообщает в Фейсбуке.

"Незаконные вооруженные формирования обстреляли поселок Новолуганское, погиб мирный житель, повреждены дома. Всего за сутки в результате обстрелов восемь населенных пунктов региона - а это около 43 000 жителей - остались без электроснабжения и/или воды", - говорится в сообщении.