Путин объявил о признании независимости т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что решил незамедлительно признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Day.Az, об этом Путин сообщил в ходе телеобращения, отметив, что считает необходимым принять уже давно назревшее решение.

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи.

"Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", - подчеркнул Путин.