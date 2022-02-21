https://news.day.az/world/1437832.html Путин объявил о признании независимости т.н. "ДНР" и "ЛНР"
Путин объявил о признании независимости т.н. "ДНР" и "ЛНР"
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что решил незамедлительно признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Как передает Day.Az, об этом Путин сообщил в ходе телеобращения, отметив, что считает необходимым принять уже давно назревшее решение.
Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи.
"Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", - подчеркнул Путин.
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