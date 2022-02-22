https://news.day.az/world/1437833.html Зеленский заявил о проведенных обсуждениях с Байденом
Зеленский заявил о проведенных обсуждениях с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел обсуждения с президентом США Джо Байденом.
Как передает Day.Az, об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.
"Обсудили с Джо Байденом события последнего часа. Начинаем заседание СНБО. Таже планируется разговор с Борисом Джонсоном", - написал Владимир Зеленский.
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