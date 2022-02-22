Зеленский заявил о проведенных обсуждениях с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел обсуждения с президентом США Джо Байденом.

Как передает Day.Az, об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Обсудили с Джо Байденом события последнего часа. Начинаем заседание СНБО. Таже планируется разговор с Борисом Джонсоном", - написал Владимир Зеленский.