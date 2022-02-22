https://news.day.az/world/1437835.html Столтенберг осудил признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР"
Столтенберг осудил признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг oсудил признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР".
Как передает Day.Az, публикацию в связи с этим генсек разместил на своей странице в Twitter.
"Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию", - говорится в публикации.
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