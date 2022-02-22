ЕС пообещал России санкции

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости т.н. "ДНР" и "ЛНР",

"Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и минских соглашений. Евросоюз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному действию", - говорится в заявлении, руководителей ЕС, передает Day.Az.